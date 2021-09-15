Magazin Ada Masalı final sahnesi herkesi şaşırttı!

Ada Masalı final sahnesi herkesi şaşırttı!

Magazin

Ada Masalı final sahnesi herkesi şaşırttı!

Ada Masalı 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Ada Masalı yeni bölümde, nikah masasına oturan Haziran ve Poyraz'a ailelerinden büyük tepki geliyor. Olay düğünde, ortalık bir anda savaş alanına dönüyor.

15 Eylül 2021, Çarşamba 22:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Başrollerini Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un paylaştığı Ada Masalı 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Aşklarına engel olmak isteyenlere inat evlilik karar alan Haziran ve Poyraz'ın düğününde, ortalık fena halde karışıyor.

Dün akşam ekranlara gelen bölümüyle ‘Ada Masalı’, sosyal medyada çok konuşuldu. 

Haziran ve Poyraz, aşklarının karşısında kimsenin duramayacağını göstermek için büyük bir adım atıp nikah masasına oturuyor. Herkesi şoke eden düğünde, nikah memuru çiftlerden onay alırken, Poyraz ve Haziran'ın aileleri bir anda ortalığı savaş alanına çeviriyor. Poyraz'ın, ısrarla evlenmek istediğini söylemesi üzerine Aliye ve Zeynep fenalaşıyor.

Aliye ve Zeynep’in bu nikaha müdahale edip edemeyeceği akıllarda soru işareti yaratırken yeni bölüm ön izleme sahnesinde gerginliğin büyüdüğü görülüyor. Aliye ve Zeynep’in itirazlarıyla nikahta büyük bir kavga çıkarken iki taraf birbirine giriyor.

Yazarlarımızdan
Elif Demirtaş Bilir
Cihangir Ceyhan, Camdaki Kız için mi imaj değiştirdi?
Elif Demirtaş Bilir
Şirin Sever
İkisinin arasındaki fark
Şirin Sever
Filiz Özkol
16 Eylül 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Vicdansız ev sahipleri
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Sürpriz şahit
Uğur Alkapar
Öner Döşer
13 Eylül haftasına astrolojik bakış: Hesabınızı iyi yapın
Öner Döşer
Hande Kazanova
13 Eylül haftası burçlar
Hande Kazanova
Suna Akyıldız
Düşün yakalarından
Suna Akyıldız
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Sporla hayatı değişenlerin ilham veren hikayeleri
Funda Duru
Gökçen Erdoğan
Cinsel öğrenme yıllar sürer
Gökçen Erdoğan
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ece Seçkin evlendi! Gelinlikleriyle sosyal medyaya damga vurdu