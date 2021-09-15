Ada Masalı final sahnesi herkesi şaşırttı!

Başrollerini Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un paylaştığı Ada Masalı 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Aşklarına engel olmak isteyenlere inat evlilik karar alan Haziran ve Poyraz'ın düğününde, ortalık fena halde karışıyor.

Dün akşam ekranlara gelen bölümüyle ‘Ada Masalı’, sosyal medyada çok konuşuldu.

Haziran ve Poyraz, aşklarının karşısında kimsenin duramayacağını göstermek için büyük bir adım atıp nikah masasına oturuyor. Herkesi şoke eden düğünde, nikah memuru çiftlerden onay alırken, Poyraz ve Haziran'ın aileleri bir anda ortalığı savaş alanına çeviriyor. Poyraz'ın, ısrarla evlenmek istediğini söylemesi üzerine Aliye ve Zeynep fenalaşıyor.

Aliye ve Zeynep’in bu nikaha müdahale edip edemeyeceği akıllarda soru işareti yaratırken yeni bölüm ön izleme sahnesinde gerginliğin büyüdüğü görülüyor. Aliye ve Zeynep’in itirazlarıyla nikahta büyük bir kavga çıkarken iki taraf birbirine giriyor.