Magazin Ada Masalı neden final yapıyor? Star TV’den üzücü Ada Masalı kararı

Ada Masalı neden final yapıyor? Star TV’den üzücü Ada Masalı kararı

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Ada Masalı neden final yapıyor? Star TV’den üzücü Ada Masalı kararı

Ada Masalı dizisinin final kararı dizinin hayranlarını üzüntüye boğdu. Star TV ekranlarında yaz aylarından bu yana yayınlanan ve özellikle çekimlerinin yapıldığı yerlerle de adından sıklıkla söz ettiren Ada Masalı’nın baş rollerini ise Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan paylaşıyordu…

11 Aralık 2021, Cumartesi 19:34 Son Güncelleme:
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Ada Masalı’nın hikayesi Kırlangıç Adası’nda geçmesine rağmen dizinin çekimleri İzmir Sığacık’ta yapılıyordu. Eğlenceli hikayesi, oyuncu kadrosunun başarılı performansı ve çekim mekanlarının güzelliğiyle geçtiğimiz ayların en çok konuşulan yapımlarından biri olan Ada Masalı’nın enden final yaptığı da merak konusu oldu…

ADA MASALI NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Ay Yapım imzalı Ada Masalı dizisinin neden final yaptığına ilişkin ne yapım şirketinden ne de Star TV’den bir açıklama gelmedi. Ancak dizinin düşen reytingler nedeniyle final yaptığı düşünülüyor.


ADA MASALI’NIN ÇEKİLDİĞİ KIRLANGIÇ ADASI NEREDE?

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, Ada Masalı dizisinin fragmanlarında ve konusunda dizinin çekildiği yer Kırlangıç Adası olarak belirtiliyor. Ancak dizi Kırlangıç Adası’na değil Sığacık’ta çekiliyor.

SIĞACIK NEREDE?

Ada Masalı dizisinin asıl çekildiği yer ise Sığacık’tır. Sığacık ise İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlı bir mahalledir. 1522 yılında inşa edilmiş bir Osmanlı kalesi olan Sığacık Kalesi ve Teos antik kenti sınırları içinde yer almaktadır. Seferihisar merkezine uzaklığı 5 kilometreden az olan Sığacık, kuzeye bakacak biçimde küçük bir yarımadanın üzerindedir.

ADA MASALI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Ayça Ayşin Turan
  • Alp Navruz
  • İpek Tenolcay,
  • Nihan Büyükağaç,
  • Bülent Çolak,
  • Cem Anıl Kenar,
  • Beril Pozam,
  • Özge Demirtel,
  • Rami Narin,
  • Eylül Ersöz,
  • Bedia Ener. 

ADA MASALI’NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kırlangıç Adası Maratonu’nun telaşı ve hazırlıkları tüm adayı sarar. Görkem, Sadık’ı maratonda yarıştırmayı kafasına koyarken onu zorlu bir hazırlık sürecine sokar. Maraton için adaya gelen gizemli gazeteci Hasan, Selma için büyük bir tehdit unsuru olurken bu gazeteci, Nehir’in hayatında radikal kararlar almasına sebep olacaktır. Haziran ile Poyraz çifti ile Melisa ile Alper çifti birbirlerini ne kadar iyi tanıdığına dair bir yarışa tutuşur. Biricik ile Beyazıt, ilişkilerinde yeni bir sorunla karşı karşıya kalırken Haziran ile Poyraz’ın aldığı karar herkesi şaşırtacaktır.

 

 

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