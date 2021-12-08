Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan’ın başrolde yer aldığı Ada Masalı dizisinin final yapacağı bir süredir konuşuluyordu. Çarşamba günleri ekranlarda olan dizinin 8 Aralık Çarşamba Star TV yayın akışında olmaması hayal kırıklığına neden oldu. Peki, Ada Masalı neden yok, final mi yaptı? Yeni bölüm ne zaman? İşte yanıtı…

ADA MASALI NEDEN YOK, FİNAL Mİ YAPTI?

Ada Masalı dizisi ilk olarak salı akşamları yayınlanıyordu. Ancak Star TV’de Sana Söz dizisinin başlamasının ardından Ada Masalı’nın yayın günü değiştirildi ve yeni yayın günü Çarşamba oldu. Bir süredir çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan dizinin yayın günü bu sefer de Annemizi Saklarken isimli dizinin Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlamasıyla değişti.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ada Masalı’nın yeni bölümü (25. bölüm) 11 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak. Ancak dizinin yeni bölüm aynı zamanda dizinin son bölümü de olacak. Yani Ada Masalı dizisi 25. bölümde final yapacak.

ADA MASALI’NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kırlangıç Adası Maratonu’nun telaşı ve hazırlıkları tüm adayı sarar. Görkem, Sadık’ı maratonda yarıştırmayı kafasına koyarken onu zorlu bir hazırlık sürecine sokar. Maraton için adaya gelen gizemli gazeteci Hasan, Selma için büyük bir tehdit unsuru olurken bu gazeteci, Nehir’in hayatında radikal kararlar almasına sebep olacaktır. Haziran ile Poyraz çifti ile Melisa ile Alper çifti birbirlerini ne kadar iyi tanıdığına dair bir yarışa tutuşur. Biricik ile Beyazıt, ilişkilerinde yeni bir sorunla karşı karşıya kalırken Haziran ile Poyraz’ın aldığı karar herkesi şaşırtacaktır.