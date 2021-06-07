Ada masalı dizisinin çekildiği mekanlar güzelliğiyle bir anda ilgi odağı oldu. 15 Haziran’da ilk bölümüyle ekranlara gelecek Ada Masalı dizisinin konusu ve oyuncuları da son zamanlarda oldukça konuşulmaya başlandı. Şehir hayatından vazgeçemem diyen genç bir kadın Haziran ile doğma büyüme adalı olan Poyraz’ın kesişen yollarının hikayelerinin anlatıldığı Ada Masalı dizisi merakla beklenmeye başlandı.

ADA MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ada Masalı dizisinin çekim yerine ilişkin açıklama gazeteci Birsen Altıntaş’tan geldi. Yapılan açıklamaya göre, Ada Masalı dizisi İzmir'in Sığacık ilçesinde çekiliyor.

ADA MASALI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ada Masalı dizisi 15 Haziran Salı akşamı ilk bölümüyle Star TV ekranlarında olacak.

ADA MASALI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Yönetmenliğini Ali Bilgin’in üstlendiği, senaryosunu ise Yeşim Çıtak ve Yelda Eroğlu kaleme aldığı Ada Masalı dizisi, şehir hayatını seven ‘Şehirden başka bir yerde yaşayamam, kendimi kaybedecek kadar da âşık olamam’ diyen Haziran (Ayça Ayşin Turan) ile arazisini satmaya ikna etmeye geldiği doğma büyüme adalı olan Poyraz’ın (Alp Navruz) hikayesi konu ediliyor.

ADA MASALI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?