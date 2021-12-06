Ada ülkesi iki yıl sınırları kapattı, koronadan kaçamadı

Cook Adaları Başbakanı Mark Brown yaptığı açıklamada, ada ülkesinde ilk enfeksiyonun yakın zamanda 176 kişiyle birlikte ülkesine geri dönüş uçuşuyla dönen ve karantinada olan 10 yaşındaki bir erkek çocukta tespit edildiğini ve ülkede güçlü kontrollerin yürürlükte olduğunu sözlerine ekledi.

Uçaktaki diğer yolcuların Covid-19 testi negatif çıktı. Brown, "Sınırlarımızı yeniden açacağımız zamana kendimizi hazırlıyorduk. Test sistemlerimiz söz konusu vakayı sınırda yakalayarak bu hazırlığın değerini gösterdi" dedi.

NZ Herald'ın haberine göre Brown şunları ekledi: "Aylardır sınırın yeniden açılmasını ve olası koronavirüs tehditleriyle nasıl başa çıkacağımızı planladığımızı yinelemek istiyorum, ayrıca ciddi hastalıklara ve olası ölümlere karşı bize ek bir koruma katmanı sağlaması için nüfusumuzun tüm uygun üyelerinin aşılanmasının önemini tekrarlıyorum."

Çocuğun Yeni Zelanda'dan döndüğü düşünülüyor. Cook Adaları'nın ekonomisinin bel bağladığı endüstri turizmin yeniden başlaması niyetiyle ülke yakında Yeni Zelanda'ya sınırlarını açacaktı.

Yeni kurallar 14 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek ve iki ülke arasında karantinasız seyahate izin verecek. Ancak Crook Adaları hükümetinin kararını şimdi gözden geçirip geçirmeyeceği belli değil.

Fiji, Fransız Polinezyası ve Marshall Adaları dahil olmak üzere Pasifik'teki pek çok ada ülkesi Kovid vakaları kaydederken Cook Adaları, sınırlarını tamamen kapatarak yaklaşık iki yıldır koronavirüsten kaçmıştı.

Ada ülkesinin nüfusu sadece 17 bin ve toplumun yüzde 96'sının aşılanmasıyla Cook Adaları dünyadaki en yüksek aşı oranlarından birine sahip.