Adaçayının faydaları nelerdir? Adaçayı zayıflatır mı?

Adaçayı antioksidanlardan ve önemli besin öğelerinden özellikle K vitamininden zengin olduğunu dile getiren Diyetisyen Şebnem Kandıralı, "Kanın pıhtılaşması için gerekli elzem bir vitamindir. Adaçayı inflamasyonlar, ağız ve boğaz enfeksiyonları, aşırı terleme, menapozla ilişkili sıcak basmaları, hazımsızlık, ateş ve sinir yorgunluklarında tedavide iyi bir içecektir. Emzirmeyi azaltmak veya durdurmak içinde kullanılmaktadır" dedi.

Diyetisyen Şebnem Kandıralı, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti; "Adaçayını hazırlamanın basittir. 1 bardak kaynayan suya 1 çay kaşığı adaçayı ekleyin. Kapalı bir kapta 15-30 dk demleyin. Çayı kompres olarak kullanmayıp içecekseniz tadını arttırmak için biraz bal ekleyebilirsiniz.

Migren baş ağrıları için, Sıcak adaçayı içine bir bez batırın. Bunu alnınızın üzerine koyarak kompres yapın.

Mide krampları ve sindirim sistemi sorunları için: Sıcak adaçayı ile hazırlanmış kompresi karın bölgenize koyarak sindirim sorunlarından özellikle gaz oluşumundan kurtulabilirsiniz.

ADAÇAYININ FAYDALARI

Soğuk algınlığı, grip, bronşit tedavisi için: Sıcak adaçayı tüketimi bronşit, soğuk algınlığı ve grip belirtilerini hafifletmeye yardımcıdır. Sadece balgam söktürücü olarak değil vücudu terlettiği için toksin atıcı faaliyet de gösterir. İstenirse bal ilavesi yapılabilir.

Sinüsleri ve akciğerleri temizlemek için: Adaçayının buharının solunması gerekir. Başınızla kase arasına havlu koyarak çıkan buharlardan maksimum düzeyde fayda sağlayabilirsiniz. Bir buharlaştırıcı içine filtre halinde adaçayı da konabilir veya sıcak bir banyo içine adaçayı serpiştirilebilir. İshal tedavisinde: İshal tedavisinde soğuk adaçayı günde 2-4 bardak arasında önerilir. Kesikler ve yaralar için: Soğuk adaçayı ile kesik ve yaralar üzerine kompres yapılarak rahatlama ve daha hızlı iyileşme sağlanabilir. Ağız sağlığı için: Günde 3 kez soğuk adaçayı ile gargara yapıldığında diş eti iltihapları ve ağız yaraları için tedavi sağlar. 2.5 g kuru adaçayı 100 ml suda kullanılabilir.

Sıcak basmalarına karşı: 1 bardak sıcak suya 4 yemek kaşığı adaçayı ekleyip en az 4 saat demlemeye bırakın. Bir elekten geçirdikten sonra içine bal ve limon katılabilir ve soğuk olarak bir sıcak basma anının başlangıcında tüketilmelidir. 1 bardak adaçayı sıcak basmalarını 2 güne kadar önleyebilmektedir.

Beyin fonksiyonlarının geliştirilmesi: Daha iyi bir beyin fonksiyonu ve mükemmel bir hafıza arttırıcıdır. Çalışırken adaçayı yudumlamak sadece sizi sağlıklı tutmakla kalmayıp öğrendiklerinizi de korumaya yardımcıdır. Asetilkolin Alzheimer hastalığını önlemede ve tedavide gerekli bir bileşiktir. Beyindeki kimyasal bir habercidir. Alzheimer hastalığı olanlarda asetilkolin seviyeleri düşüktür. Adaçayı asetilkolini parçalayan enzimi yok eder.

Taze adaçayı kağıt havlu içine sarılıp, plastik torba içine yerleştirildikten sonra buzdolabında birkaç gün boyunca saklanabilir. Kuru adaçayı da rutubetten uzak, serin ve karanlık bir yerde hava geçirmez bir şişede muhafaza edilmelidir. Doğru saklandığında kuru hali yaklaşık 6 ay durur.

Adaçayı kasılmalara neden olduğu için hamilelik sırasında tüketilmemelidir. Emziren kadınlarda sütün azalmasına neden olduğundan tercih etmemelidir. Çocuklar içinde tüketimi uygun değildir. Yüksek tansiyonu olanlarda kan basıncını arttırabilir. Diyabeti olan hastalarda kan şeker düşüklüklerine neden olabilir. Adaçayı uyku ve uyuşukluğa sebep olur. Sakinleştirici ilaç kullananlar beraberinde adaçayı da tüketirlerse çok fazla uyku hali oluşabilir."







