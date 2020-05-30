Adalar için kısıtlama 1 Haziran'da sona eriyor
Corona virüs salgını tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışlara sınırlama getirilen Adalar için karar 1 Haziran tarihi itibari ile sona eriyor.
30 Mayıs 2020, Cumartesi 13:25 Son Güncelleme:
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Adalar Kaymakamlığı'ndan konu ile ilgili açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada, "Corona virüsle mücadele kapsamında Adalar İlçe Hıfzısıhha Kurulu'nun 22.04.2020 tarih ve 2020/05 sayılı kararı ile, "Adalar ilçesine yapılacak tüm giriş ve çıkışların 26.04.2020 Pazar günü saat24.00 ile 31.05.2020 Pazar günü 24.00 arasındaki süre için belirli istisnalar hariç olmak üzere geçici olarak durdurulmasına" karar verilmişti.
Adalar içesindeki oteli motel, kamp, kulüp, sosyal tesis gibi konaklama yerlerinin bu süre zarfında faaliyette bulunmamasına
Adalar ilçesi sınırları içerisinde özel tekne ile seyir yapılmasının yasaklanmasına
Adalar kamu kurumlarında uygulanan esnek çalışma uygulamalarına ilişkin tedbirler 31 Mayıs Pazar günü 24.00 itibarı ile sona erecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.