Adalar Kaymakamı 105 atın sahibi hakkında suç duyurusunda bulundu

Adalar'da geçen hafta, 2019 yılı sonbahar ruam taramasına tabi tutulan atlardan 81'i, bu hastalığın tespit edilmesi üzerine itlaf edilmiş, İstanbul Valiliği de Adalar'daki atların ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için faytonlara at koşulmasını 3 ay süreyle durdurmuştu.

Adalar Kaymakamlığı bugün, ruam hastalığı nedeniyle 105 atın sahibi 64 kişi hattında Adalar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.





Bu haberi de okudular İmamoğlu'ndan adalarda fayton kararı



