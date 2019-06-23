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Adalar seçim sonuçlarında son durum nedir? Adalar oy oranları...

31 Mart'tan sonra İstanbul'da bir kez daha seçime gidildi. Yaklaşık 10 milyon seçmen İstanbul'da oy kullandı. Adalar'da da on binlerce kişi büyükşehir belediye başkanını seçmek için sandığa gitti. Peki Adalar seçim sonuçlarında son durum nedir?

23 Haziran 2019, Pazar 19:41 Son Güncelleme:
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Adalar seçim sonuçlarında son durum nedir? Adalar oy oranları...

İstanbul halkı bugün yeniden sandık başındaydı... 39 ilçede seçmenler oy tercihini yaptı. Adalar da bu ilçelerden biri... Şimdi Ada halkı seçim sonuçlarını merak ediyor. Peki Adalar seçim sonuçlarında son durum nedir?

Millet İttifakı 70.92% EKREM İMAMOĞLU

Cumhur İttifakı 28.62% BİNALİ YILDIRIM

Saadet Partisi 0.21% NECDET GÖKÇINAR

Vatan Partisi 0.16% MUSTAFA İLKER YÜCEL

Diğer 0.09%



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