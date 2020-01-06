Adalara nasıl gidilir?

Adalar’a ilk vapur seferi 1846 yılında yapılmıştır. Ana kara ile ulaşım Bostancı, Kadıköy, Kartal, Kabataş iskelelerinden şehir hatları ve özel taşımacılık şirketlerince düzenli olarak yerleşim olan bütün adalara seferler yapılmak suretiyle, yerine getirilmektedir. Yaz aylarında Bakırköy,Avcılar, Pendik İlçelerinden seferler düzenlenmektedir. Şehir İçi ulaşım ise (Büyükada, Heybeliada ve Burgazada) faytonlarla sağlanmaktadır.

Adalar'da Coğrafi Durum

Adalar, Boğazın güney ağzı ile İzmit Körfezi arasında, Kartal ve Maltepe karşısında sıralanan ve İstanbul’a uzaklıkları 3 km (Büyükada) ile 13,5 km (Demokrasi ve Özgürlükler Adası) arasında değişen kara ile bağlantısı olmayan tek ilçesidir. Doğası, zengin tarihi ve kültürel güzelliğiyle İstanbul’un doğal akciğerleri olan ilçenin % 55’i ormanlarla kaplıdır.

Büyükada

Bu ada, ilçe merkezidir. 538,63 hektar genişliğindedir. 2 mahallesi vardır. Eski adı Prinkipo’dur.. En yüksek yeri, Adaların da en yüksek yeri olan Yücetepe’dir (Aya Yorgi Tepesi).

Heybeliada

Bu ada da keza çam ormanları ile kaplı olup 251,07 hektar genişliğindedir. Doğal bitki örtüsü bakımından en zengin olan adadır. Heybeliada’nın kuşbakışı görünümü, bir serçenin profilini andırır. En yüksek yeri 136 m yükseklikte Değirmen Tepesi’dir. Çam Limanı, tüm adaların en geniş koyudur. En güzel mehtabın izlendiği ada Heybeliada’dır. Ünlü “Biz Heybeli’de Her Gece Mehtaba Çıkardık” şarkısı adanın bu özelliğinden esinlenerek yazılmıştır.

Üçüncü büyük adadır.146,50 hektar genişliğindedir. Adanın tarihinde Patrik Metodios’un burada geçirdiği zindan yaşamı büyük önem taşır. Diğer ünlüler, Büyük İskender’in (MÖ. 356-323) ünlü generali Antigonos ve oğlu DemetriosPoliortece, İmparator Vasil, İmparator Papa III. Mihal’dir. Adanın bilinen en eski adı Antigoni’dir. Burgazada tek tepeli ve dairesel görünümlüdür. En yüksek noktası olan İsa (HRİSTOS) tepesi 170 m.’dir. Adanın önemli bölümü kayalık, çamlık ve fundalıktır. 133 hektar büyüklüğündedir. Eğimli yamaçları çam korularıyla kaplıdır. İskelesi doğu kıyısındadır. Kıyılarında küçük ve güzel plajlar vardır.

136 hektar büyüklüğünde, temiz havalı, ağaçlık ve mesire yeridir.En eski bilinen adı Port (Porty) dir. Porty, ilk İstanbul’a en yakın demektir. Yükselti, kuzeyden güneye giderek azalır. En yüksek yeri Çınar Tepesi (115) m.’dir. Adanın batısındaki taşocağı, çok eski tarihlerden beri işletildiğinden buralarda dik yarlar oluşmuştur. Diğer adalara kıyasla çıplak bir ada sayılır,yeşillik azdır.

Büyükada’nın güney doğusuna düşer. 32,99 hektar olup; yazlık mesire yeridir. En yüksek yeri 55 m’dir.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası (Yassı Ada)

14 Aralık 28851 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kararla Demokrasi ve Özgürlükler Adası ismini almış olup, 10,37 hektardır. En yüksek yeri 46m dir. En eski adı Plati’dir.Hazineye aittir.

Kayalıklardan ibaret olup taşocağı işletildiği mahal olup, 9,26 hektardır. Meskun değildir. En yüksek yeri 90m’dir. En eski adı Okisdir. Hazineye aittir.

Burgazada ile Heybeliada arasında küçük bir ada olup, 5,72 hektardır. En eski adı Pitadır. En yüksek yeri 18 m’dir. Halen özel mülk durumundadır.

Büyükada’nın güney batısına düşer. 3,11 hektardır. En yüksek yeri 40 m’dir. Tarihte bilinen en eski adı Miandro’dur. Kayalıklardan ibaret olup, meskun değildir. Hazineye aittir.

Adalarda geçim nasıl sağlanıyor?

Adalar ekonomisini genellikle turistik amaçla faaliyette bulunan turizm işletmeleri,restoran, kafe vb. tesisler oluşturmakta ve bütün adalarda bulunmaktadır. Sanayi işletmesi yoktur. Demirci,marangoz,mobilyacı gibi az sayıda zanaatkar bulunmaktadır.



