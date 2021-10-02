Adalar’da bu kez de akülü araç krizi! Yeni yasak geliyor…

Adalar’da akülü araçların kullanımının yasaklanmasına tepki gösteren Ada sakinleri, araçların günlük ulaşımda büyük kolaylık sağladığını ve nedenle kaldırılmamasını istiyor. Bazı vatandaşlar ise araç trafiğinin arttığını belirterek akülü araçların kaldırılmasından yana. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), haziran ayı toplantısında alınan kararla, 5 Ekim’den itibaren Adalar ilçe sınırlarında motorsuz-elektrikli taşıt kullanımı kısmen yasaklandı.





66 YAŞ SINIRI GETİRİLDİ

Milliyet’in haberine göre; Ulaşım ve lojistik alanında usul ve esasları değiştiren kararla akülü araç kullanabilmek için 66 yaş sınırı getirildi. Araçların da ön ya da arkasındaki sepetler için 35x50x35 santimetre ebat şartı konulurken kullanım belgesi olmaksızın elektrikli araçlara binilemeyecek. Belgeler kişiye özel hazırlanırken bu araçlar yayalaştırılmış alanlara giremeyecek. Karar vatandaşları ikiye böldü. Ada sakinlerinin bir kısmı kararı desteklerken bir kısmı ise ehliyet ve ruhsatıyla kullananların akülü araçlarının toplanmaması gerektiğini savunuyor. Özellikle 18 yaşından küçüklerin hızlı bir şekilde kullanmasından şikayet eden vatandaşlar, özellikle faytonlar kaldırıldıktan sonra bu araçların sayılarının arttığını ifade etti. Günlük hayatta ulaşımda büyük kolaylık sağladığını belirten bazı vatandaşlar ise kaldırılması yerine kontrol altına alınarak belirli kurallar çerçevesinde kullanımına izin verilmesini talep ediyor.

Ada sakinlerinden akülü araçların kontrol altına alınmasıyla ilgili olarak çok talep aldıklarını belirten İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, “Biz kimsenin ulaşım hakkını elinden almak istemiyoruz. Fakat Adalar, çok fazla motorlu araç trafiğine dönmüş durumda. İhtiyacı olanlar tabii ki kullansın istiyoruz. Bunun için Adalar’da bir ulaşım Lojistik Komisyonu kurduk. Bu komisyon içerisinde Ada Kaymakamlığı var. Adalar Belediyesi, Adalar emniyeti, biz varız. Adalar’daki Toplum Sağlığı Merkezi var. İhtiyacı olan vatandaşlarımız varsa bu komisyona başvuru yapacak. Ve bu komisyon değerlendirecek ve komisyona sunacak. Bu onaylarla birlikte yük taşımasında kullanması gerekiyorsa zaten kullanabilecek. Adalar, tarihi ve kültürel bir alan. Oraya uygun bir oluşum sistemi oluşturmaya çalışıyoruz. Kaymakamlığın ve oradaki birimlerle İBB’nin de desteğiyle 5 Ekim’de bu uygulamayı başlatıyoruz” diye konuştu.

‘DÜZENLEME GETİRİLMELİ’

“Biz kaldırılmasını değil kontrol altına alınmasını istiyoruz” bir vatandaş ise, “Çoluk çocuk kullanıyor. Yaşlı insanlar var. İyi bir düzenleme getirsinler. Madem yasaklayacaklardı akülü araç bayilerinin açılmasına neden izin verdiler. Vatandaşların okula giden çocukları var. Üç sefer akbil bassa günde 20 TL basacak. İnsan İETT’ye mi çalışsın” ifadelerini kullandı.

‘FAZLALIK İYİ DEĞİL’

Adalar’da araçların kontrol altına alınması gerektiğini söyleyen Sadi Narcı, “Belediyenin buraya araçları geldi. Bu güzel oldu. O nedenle bu akülü araçların kalkması lazım. Engelliler ve yaşlılar kullanmalı. Aileler küçücük çocuklara veriyor bu araçları. Pazar olduğundan alınan eşyaları insanlar evlerine nasıl götürecek. Ama fazlalık iyi değil. Kontrol altına alınması gerekiyor” dedi. Duran Gürses ise “UKOME’de bu kararı alanlar Ada’da mı yaşıyor. Ada halkına sorduk diyorlar. Nerede sordular. Ada halkına hiç sormadılar” şeklinde konuştu.