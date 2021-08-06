Türkiye Adalar'da yangın önlemi! Sefer sayıları azaltıldı

Adalar'da yangın önlemi! Sefer sayıları azaltıldı

Türkiye

Adalar'da yangın önlemi! Sefer sayıları azaltıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar Kaymakamlığının talebi doğrultusunda orman yangınlarının önlenmesi için hafta sonu ve resmi tatil günlerinde Şehir Hatları Kabataş-Adalar ve Beşiktaş-Adalar hatlarında sefer sayılarını azalttı.

06 Ağustos 2021, Cuma 23:09 Son Güncelleme:
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İBB açıklamasına göre, Adalar Kaymakamlığı Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki yangınların, ilçede yaşanmaması için yeni önlemleri hayata geçirdi. Bu amaçla, yolcu sirkülasyonunu azaltmayı hedefleyen komisyon, İBB Şehir Hatları AŞ’den sefer sayılarının azaltılması talebinde bulundu. Talebi değerlendiren İBB, 7-31 Ağustos tarihleri arasında, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde Şehir Hatları Kabataş-Adalar ve Beşiktaş-Adalar hatlarında sefer sayılarını azalttı.

AA

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