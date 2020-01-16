İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar’daki fayton ve bu faytonlar için kullanılan atları yaklaşık 75 milyon liraya satın alarak kamulaştıracak. Faytonların her biri 250 bin TL, atlar ise 4’er bin TL bedelle İBB tarafından satın alınacak.

Uzun zamandır tartışma konusu olan Adalar ilçesindeki fayton ve atlarla ilgili sorun, sonunda çözüme kavuşturuluyor. İBB Meclisi Hukuk, Plan ve Bütçe, Tarım Orman Hayvancılık ve Su Ürünleri komisyonlarının ortak raporu olarak Meclis’e sunulan teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

Söz konusu raporda, “İstanbul’un turistik ziyaret noktalarından olan Adalar ilçesinde taşımacılıkta kullanılan faytonlar nedeniyle her yıl ortalama 400 atın öldüğü ve atların 20-25 yıl olan ömrünün 2 yıla kadar düştüğü tespit edilmiştir. 20 Aralık 2019 tarihli İstanbul Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Mahalli Çevre Kurulu Toplantı Kararı’nda özetler; Adalar ilçesinde 2019 yılı sonbahar ruam taramasına tabii tutulan 1378 attan 81’inin ruam hastalığı çıktığı, ruam hastalığının insan ve hayvanlara bulaşma riski taşıması nedeniyle insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından daha olumsuz durumlar oluşturulmaması adına Adalar’da atların faytonlara koşulmasının 3 ay süreyle durdurulmasına, Adadaki toplu ulaşım hizmetlerinin aksamaması için İBB tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir" denildi.

Kimlik belgesiyle belirlenen atların bedeli

Açıklamanın devamında, "Anılan nedenlerle 25 Aralık 2019 tarihli İl Trafik Komisyonu kararı uyarınca, Adalar Belediyesi tarafından tescil edilmiş olan ve Adalar ilçesinde taşımacılık faaliyetinde kullanılan, araçlarıyla birlikte toplam 277 adet tescilli fayton plakasının adedinin 250.000 TL bedelle İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, sahipliği Tek Tırnaklı Hayvan Kimlik Belgesiyle belirlenen atların adedinin 4.000 TL bedelle (fayton başına en fazla 6 at) Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü tarafından satın alınması ve ulaşım hizmetinin UKOME tarafından belirlenecek sayıdaki elektrikli araçla yapılması uygun görülmüştür” ifadeleri kullanıldı.

DHA