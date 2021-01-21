Türkiye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den 'reform' açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den 'reform' açıklaması

Türkiye

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den 'reform' açıklaması

Adalet Bakanı Gül yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde reformları her alanda yapmayı sürdüreceğiz. Çünkü insan ve onuru her şeyin başındadır" dedi.

21 Ocak 2021, Perşembe 10:48 Son Güncelleme:
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Hakimevinde "5. Yılında İstinaf Mahkemeleri Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.

Gül, "Adalet Bakanının hakim, savcı cübbesi yoktur, görevim süresince o cübbeyi giymedim ve giymeyeceğim." ifadelerine yer verdi.

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