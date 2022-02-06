Siyaset Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımıza beddua edenleri kınıyorum

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımıza beddua edenleri kınıyorum

Siyaset

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımıza beddua edenleri kınıyorum

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler, medeniyet değerlerimizden ve asgari insani vasıflardan yoksun, haddini ve kendini bilmezleri kınıyorum.' dedi.

06 Şubat 2022, Pazar 12:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, medeniyet değerlerinden ve asgari insani vasıflardan birinin de hastayı ziyaret ve hastaya dua etmek olduğunu belirtti.

Bozdağ, paylaşımında "Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanı'mıza beddua ve hakaret edenler, medeniyet değerlerimizden ve asgari insani vasıflardan yoksun, haddini ve kendini bilmezlerdir. Medeniyet değerlerimizden ve asgari insani vasıflardan yoksun bu haddini ve kendini bilmezleri kınıyorum. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanı'mıza hakaret ve beddua edenler ile husumet güdenler hep kaybetti, yine kaybedecektir. Nice zorluğu, kumpası ve tuzağı Allah'ın yardımı, milletimizin duası ve desteği ile aşan Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve muhterem hanımefendi, bu imtihanı da milletimizin duası, tedavi, Allah'ın yardımı ve şifa ihsanıyla geçecektir" dedi.

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin paylaşımlara gözaltı




Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Okey
Rauf Tamer
Erkut Can
Bu ülkede yaşanmaz mı?
Erkut Can
Hakan Çelik
Teknolojide üst lige çıkmamız buna bağlı
Hakan Çelik
Murat Gülderen
2022’ye damga vuracak e-ticaret trendleri
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Bir af gecesi ve 'yedek lastik' öyküsü
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Bir kar yağdı böyle oldu
Murat Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Bahçeli'den CHP'ye afiş tepkisi: Milli ahlaka el kaldırmıştır