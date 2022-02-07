Siyaset Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Türk yargısı darbecilere biat etmemiştir

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Türk yargısı darbecilere biat etmemiştir

Siyaset

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Türk yargısı darbecilere biat etmemiştir

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, '15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi savcılarımız, hakimlerimiz sabah kadar ayakta görevinin başında tarihi kararlara imza attılar. Türk yargısı darbecilere biat etmemiş ve meydan okumuştur' dedi.

07 Şubat 2022, Pazartesi 13:49 Son Güncelleme:
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yargıda Birlik Derneği Başkanı Birol Kırmaz ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Yargıda Birlik Derneği Başkanı Birol Kırmaz, göreve yeni atanan Bozdağ’a hayırlı olsun diyerek, "Güvenilir, adil bir sistemin inşasında önemli bir rol oynayacağınızı biliyoruz" dedi.



Yargıda Birlik Derneği'nin ziyaretinden memnuniyetini dile getiren Bozdağ, yargıda birliğin Türk adalet sisteminde büyük bir başarıya imza attığını söyleyerek, FETÖ Türk yargısını ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini tahakküm altına almak istediğinde, Türk yargısının bağımsızlığını korumak için çalıştığını ifade etti. Bozdağ, terör örgütleriyle mücadelenin samimi bir şekilde devam edeceğini söyleyerek, "FETÖ'nün belini kıran en önemli etkenlerden birisi 12 Ekim 2014'teki Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimleridir. O dönem yaşadıklarımızı siz de biliyorsunuz. FETÖ’ye karşı yargıda birlikle beraber büyük bir mücadele verildi. 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi savcılarımız, hakimlerimiz sabaha kadar ayakta görevinin başında tarihi kararlara imza attılar. Türk yargısı darbecilere biat etmemiş ve meydan okumuştur. Yeni dönemde yargıda birlikte beraber neler yapabiliriz, adalete güveni nasıl artırabiliriz adına sizin öneri ve tavsiyelerinize ihtiyacımız vardır" dedi. 


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