Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ihtisas mahkemelerine ve uzmanlaşmaya önem verdiklerini ifade ederek, "Yakın süreçte İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerimizden başlayarak finans mahkemeleri kuracağız. Yine sendika uyuşmazlıkları için de sendika ihtisas mahkemelerini yakın zamanda hayata geçirmiş olacağız." dedi.

Adalet Bakanı Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında dört yargı paketinin kanunlaştığını hatırlatarak, yasallaşması için çalışmaların sürdüğü 5. Yargı Paketi'nin de önemli düzenlemeler içerdiğini kaydetti.

Adalet teşkilatına yeni personel alımının planlandığını söyleyen Gül, 2022 yılında 12 bin 400 yeni personel alınacağını bildirdi.

FETÖ'nün darbe girişimine de değinen Gül, yargının darbe girişiminin hesabını ilk geceden itibaren suç üstü yaparak Türk milleti adına sorduğunu söyledi.

"Darbe teşebbüsünün içinde, ardında, yanında yöresinde kim varsa yargı önünde hesap vermiştir, verecektir." diyen Gül, darbecilerden millet adına hesap soran bağımsız ve tarafsız Türk yargısının, demokrasinin başlıca güvencelerinden biri olduğunu sözlerine ekledi.









İDARİ SULH VE PİLOT DAVA

İdari uyuşmazlıkların mahkemelere gitmeden önce çözülmesi ve vatandaşların işlerinin kolaylaştırılmasının önemli olduğunu belirten Gül, "Hedefimiz, sulhun kamu kurumları ile vatandaşlar arasında asıl çözüm yolu haline gelmesidir. Bu düşünceyle ele aldığımız idari sulh çalışmamızı sonuçlandırmak üzereyiz. Planladığımız düzenleme yalnızca idari yargıda değil, adli yargıda görülen ve kamu kurumlarının taraf olduğu davaları da kapsayacak." bilgisini paylaştı.

Bakan Gül, uyuşmazlıklarda "pilot dava" usulünün de gündemlerinde yer aldığını dile getirdi.

Makul sürede yargılanma hakkının, adil yargılanma hakkının en önemli unsurlarından biri olduğunu kaydeden Gül, yargıda hedef sürelere uyulma oranının Kovid-19 salgınına rağmen memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

Bazı davalarda sürenin uzamasından doğan mağduriyetin, tarafların hayatına doğrudan tesir ettiğine dikkati çeken Gül, boşanma davalarının, tazminat ve velayet gibi taleplerden dolayı uzadığını bildirdi. Bakan Gül, şunları kaydetti:

"İki taraf da boşanma konusunda kararlı ancak sair hususlarda anlaşamadığı durumlarda uzayıp giden çekişme, kadına da erkeğe de esas itibarıyla ilave külfetler getiriyor. Tarafların iradesine uygun, yeni mağduriyetlere yol açmayan bir usul geliştirme ihtiyacını tespit ettik. İki taraf da boşanmak istiyorsa, bu boşanma iradesini hakim huzurunda söylediyse boşanma kararını gecikmeksizin vererek kişilerin medeni haliyle ilgili gecikmeden kararın verilmesi konusunda çalışmalarımızı da son hale getirmiş durumdayız."

AA