Adalet Bakanı Gül tarih verdi: Noterlerde yeni dönem başlıyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi' ve 'Noter Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi' olarak ifade ettiğimiz bu uygulamalara 3 Şubat 2020 tarihinden itibaren tüm noterliklerde aynı anda başlayacağız." dedi.

22 Ocak 2020, Çarşamba 10:58 Son Güncelleme:
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Adalet Bakanı Gül tarih verdi: Noterlerde yeni dönem başlıyor

Bakan Gül açıklamasında şunları söyledi:

Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi' ve 'Noter Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi' olarak ifade ettiğimiz bu uygulamalara 3 Şubat 2020 tarihinden itibaren tüm noterliklerde aynı anda başlayacağız.

Metin İyidil açıklaması

Yargıya intikal eden bir konu. Yargıya intikal eden bir konu ile alakalı söz söylemem doğru olmaz. Süreci saygıyla beklemek gerekir. Son sözü Yargıtay söyleyecek. HSK’nın idari soruşturması da devam ediyor.

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