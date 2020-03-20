Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Gül, şunları söyledi:

Mahkumlarda risk olmaması için tüm önlemler alındı. Cezaevlerinde rastlanan pozitif vaka yok. Bir hakim arkadaşımızın eşinin test sonuçları pozitif çıktı. Hakim arkadaşımızın durumu iyi, test sonucu henüz çıkmadı.

İnfaz düzenlemesi

Tüm tarafları dinleyerek teknik çalışmalar yapıldı. Konu Meclisin takdirindedir. Hükümlü ve tutuklular devlete emanet, onların sağlığı için her türlü titizlik gösteriliyor.

2. yargı paketi

Tüketici uyuşmazlıklarında ara buluculuk öngörülüyor. Önemli bir katkı sağlayacaktır. Yılda 4 milyonun üzerinde açılan davayı doğrudan ilgilendiren bir düzenleme söz konusu. Elektronik duruşma diyebileceğimiz önemli bir çalışma da söz konusu. Avukatlar, taraflar bürosundan duruşmaya katılabilecek.

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