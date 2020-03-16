Adalet Bakanı Gül, koronavirüse karşı yeni tedbirleri açıkladı

Bakan Gül'ün açıklamalarından satır başları şu şekilde:

- Koronavirüs tedbirleri kapsamında 60 yaş üstü hakim ve savcılar idari izinli sayılacak

- Cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların sağlığı devlete emanettir. Bu konuda büyük titizlik gösterilmesi hepimizin ortak beklentisidir

- (Cezaevlerinde ertelenen açık görüş ve ziyaretler) Bu görüş hakları saklıdır ve risk ortadan kalktıktan sonra kullanamadıkları tüm haklar kullanılacaktır

-Duruşmalar büyük çoğunlukta ertelenmiştir

- Avukatlarımızın bu süreçte görüşmelerini asgari düzeyde gerçekleştirmesini öncelikle öneriyoruz. Acil ve çok gerekli haller varsa da, hiçbir şekilde temas söz konusu olmayacak şekilde avukatlarımızın kapalı görüş yapması yönünde Bilim Kurulu'nun bir tavsiyesi ve bu konuda alınmış bir karar var.

- Nöbetçi noterlik uygulaması yeni bir duyuruya kadar ertelendi

- Denetimli serbestlik kapsamında hükümlülerin toplu olarak yaptıkları tüm faaliyet ve çalışmalar sona erdirilmiştir

Sahte koronavirüs belgesi

Sosyal medyada dolaşan belgeyle ilgili soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet savcılarımız gereğini yapmaktadır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma başlatmıştır.

Duruşmalar büyük çoğunlukta ertelenmiştir.

Türkiye'de son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir." ifadelerini kullandı.

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