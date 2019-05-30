Adalet Bakan Abdulhamit Gül, Yargı Reformu Stratejisi Programı'na katıldı.

Bakan Gül, burada yaptığı konuşmada, "Strateji belgemiz, hangi istikamette yol alacağımızı, referanslarımızı ve önceliklerimizi ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

AA