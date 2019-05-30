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Adalet Bakanı Gül: Yargı Reformu Stratejisi referansları ve öncelikleri ortaya koyuyor

Adalet Bakanı Gül, Yargı Reformu Stratejisi Programı'na ilişkin, "Strateji belgemiz, hangi istikamette yol alacağımızı, referanslarımızı ve önceliklerimizi ortaya koyuyor." dedi.

30 Mayıs 2019, Perşembe 15:08
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Adalet Bakanı Gül: Yargı Reformu Stratejisi referansları ve öncelikleri ortaya koyuyor

Adalet Bakan Abdulhamit Gül, Yargı Reformu Stratejisi Programı'na katıldı.

Bakan Gül, burada yaptığı konuşmada, "Strateji belgemiz, hangi istikamette yol alacağımızı, referanslarımızı ve önceliklerimizi ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

AA

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