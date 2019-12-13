Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD senatosunun sözde Ermeni Soykırımı hakkında aldığı karara ""Bu karar ülkemiz, milletimiz açısından yok hükmündedir." şeklinde tepki verdi.

Tasarı bu kez Senato'da kabul edildi

ABD Senatosu, 1915 olaylarını ‘Ermeni Soykırımı’ olarak niteleyen tasarıyı geçirdi. Tasarı daha önce Temsilciler Meclisi’nde 11’e karşı 405 oyla kabul edilmiş ancak 3 kez Senato tarafından engellenmişti. Bu kez tasarı, Senato’da kabul edildi.

"Yok hükmündedir"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD Senatosunun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan kararına ilişkin, "Bu karar ülkemiz, milletimiz açısından yok hükmündedir." dedi.











