Siyaset Adalet Bakanı Gül'den anayasa açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den anayasa açıklaması

Siyaset

Adalet Bakanı Gül'den anayasa açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni ve sivil bir anayasa içerikli açıklamada bulundu.

03 Şubat 2021, Çarşamba 14:02 Son Güncelleme:
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Adalet Bakanı Gül, yaptığı açıklamada, "Bu ülkede darbe anayasalarının tortularını milletimizle ortadan kaldıracağız. Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız" dedi.

Bakan Gül ayrıca, ''Sivil anayasayı, yeni anayasayı tüm ruhuyla hep birlikte inşa edeceğiz. El birliğiyle 83 milyonun 'Evet bu benim anayasam, ben burada kendimi görüyorum' dediği bir yapıyı beraber kuracağız" dedi.


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