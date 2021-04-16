Türkiye Adalet Bakanı Gül’den tepki: Yargısal aktivizmin sonu hüsrandır

Adalet Bakanı Gül’den tepki: Yargısal aktivizmin sonu hüsrandır

Türkiye

Adalet Bakanı Gül’den tepki: Yargısal aktivizmin sonu hüsrandır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Anayasa Mahkemesinin Kur’an kurslarına yönelik kararına tepki gösterdi.

16 Nisan 2021, Cuma 21:18 Son Güncelleme:
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Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "KKTC Anayasa Mahkemesinin Kur’an kurslarının kapatılmasına yönelik kararının hukuk ve demokrasi içinde yeri yoktur. Haklar ve özgürlükler insanlığın onuru ve erdemidir. Yakın tarihin gösterdiği gibi insan hakkına karşı her türlü yargısal aktivizmin sonu hüsrandır."

AA

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