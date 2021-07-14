Siyaset Adalet Bakanı Gül'den yeni anayasa açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den yeni anayasa açıklaması

Siyaset

Adalet Bakanı Gül'den yeni anayasa açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'Vesayetle kalıcı mücadeleyi tamamlamanın zirvesi, yeni ve sivil bir anayasadır. Vesayetle mücadele, anayasa ile taçlanmalı ve başarıyla sonuçlanmalıdır' dedi.

14 Temmuz 2021, Çarşamba 15:52 Son Güncelleme:
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İşte Bakan Gül'ün açıklamaları:

Yarınlarımıza bırakacağımız en önemli miras yeni, sivil, daha demokratik bir anayasadır. Cumhuriyetimiz ikinci yüzyıla, bu anayasayla girmeyi hak etmektedir.

Bir toplumsal sözleşmeyle anayasayı yapmak milletimize olan ödevimizdir. Anayasa yapım sürecinin de uzlaşmayla yapılması çok önemlidir.


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