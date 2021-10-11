Türkiye Adalet Bakanlığı 1.000 hakim savcı alımı! Adalet Bakanlığı sınav başvurusu ne zaman?

Adalet Bakanlığı 1.000 hakim savcı alımı! Adalet Bakanlığı sınav başvurusu ne zaman?

Türkiye

Adalet Bakanlığı 1.000 hakim savcı alımı! Adalet Bakanlığı sınav başvurusu ne zaman?

Adalet Bakanlığı, adli ve idari yargı için bin hakim ve savcı adayı alacak.

11 Ekim 2021, Pazartesi 19:11 Son Güncelleme:
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Adalet Bakanlığı internet sitesinden yayımlanan ilana göre, yazılı sınav ve mülakatla 100'ü avukatlık mesleğinden olmak üzere 900 adli yargı hakim ve savcı adayı ile 100 idari yargı hakim adayı alınacak.

Başvurular, 2-10 Kasım tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden yapılacak.

Sınav, ÖSYM tarafından 25-26 Aralık'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilecek.

AA


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