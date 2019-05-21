2019 yılı içerisinde adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edilecek. Müjdeli haberi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül duyurdu.

Haber duyulur duyulmaz bu göreve talip olanlar başvuruların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başvuruların ne zaman başlayacağı hakkında net bir tarih vermedi. Bakan gül Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"Yeni personel talebimiz Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylandı. Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edeceğiz. Bu kapsamda zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra katibi, mübaşir ve destek personel alımı ilanına yıl içerisinde çıkacağız. Teşkilatımıza güç katacak yeni personelimizle adalet hizmetlerini daha etkin ve hızlı hale getireceğiz. Adalet teşkilatımıza hayırlı olsun."