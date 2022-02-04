Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alacak! Bakan Bozdağ açıkladı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından bu yıl Adalet Bakanlığı'na 12 bin 933 personel alınacağını açıkladı. İşte personel alımı yapacak kurumlar...
04 Şubat 2022, Cuma 14:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından personel alımına ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Bozdağ, "Adalet Bakanlığına 2022 yılında 12 bin 933 personel alımı yapılacaktır. Yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacaktır. Alım sürecini hızlandırmak için konuyu bizzat takip ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım." ifadelerine yer verdi.
12 BİN 933 PERSONEL ALINACAK
Personel Genel Müdürlüğüne 6 bin 683, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne 5 bin 563, İcra İşleri Dairesi Başkanlığına 500, Adli Tıp Kurumu Başkanlığına 187 sözleşmeli personel alınacak.
https://twitter.com/bybekirbozdag/status/1489551578755391490
BUNLARI DA OKUYUN