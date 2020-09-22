Adalet Bakanlığı, 1200 hakim ve savcı alacak

Adalet Bakanlığı personel alımı sınavı 21-22 Kasım 2020 tarihinde belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleşecek. Sınava başvurular ise 1-8 Ekim tarihleri arasında alınacak. 1 Ekim’de başlayacak olan başvurular için ücretler belirlendi. Sınav ücreti ; 1 sınava katılan adaylar için 225,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 337,50 TL, 3 sınava katılan adaylar için 450,00 TL olacak. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2020 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre Bakanlığımızca yazılı yarışma sınavı ve mülâkat ile 9-5 dereceli kadrolara;

1000 adlî yargı hâkim ve savcı adayı,

100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı,

100 idari yargı hâkim adayı,

alınacak olup yazılı yarışma sınavları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21-22 Kasım 2020 tarihlerinde, aşağıda belirtilen sınav merkezlerinde dört oturumda yapılacaktır.







