Adalet Bakanlığı 1287 temizlik personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı'na İŞKUR aracılığıyla 1287 temizlik personeli alınacak. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatında görev yapmak üzere; 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere İŞKUR aracılığıyla sürekli işçi olarak 1.287 temizlik görevlisi alınacaktır" denildi.

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