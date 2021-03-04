Türkiye Adalet Bakanlığı 1287 temizlik personeli alacak

Adalet Bakanlığı 1287 temizlik personeli alacak

Türkiye

Adalet Bakanlığı 1287 temizlik personeli alacak

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, İŞKUR aracılığıyla 1287 temizlik personeli alacağını duyurdu.

04 Mart 2021, Perşembe 16:52 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı'na İŞKUR aracılığıyla 1287 temizlik personeli alınacak. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatında görev yapmak üzere; 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve  Kuruluşlarında  İşçi  Alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik hükümleri kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere İŞKUR aracılığıyla sürekli işçi olarak 1.287 temizlik görevlisi alınacaktır" denildi.

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