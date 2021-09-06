Adalet Bakanlığı’nda istihdam edilmek üzere gerçekleşecek 26 sözleşmeli bilişim personel alımı için başvuru tarihleri ve başvuru şartları pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İşte, e devlet aracılığı ile gerçekleşecek Adalet Bakanlığı 26 sözleşmeli bilişim personel alımı başvuruları hakkındaki detaylar…

ADALET BAKANLIĞI 26 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, sözlü sınav başarı sırasına göre 18 mühendis ve 8 çözümleyici olmak üzere toplamda 26 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Adalet Bakanlığı 26 sözleşmeli bilişim personel alımı başvuruları 13-24 Eylül tarihlerinde e-Devlet aracılığıyla alınacak. Şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvurular için gerekli şartlar, istenilen belgeler, sınav sürecine dair diğer bilgiler Adalet Bakanlığı’na ait www.adalet.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek.

ADALET BAKANLIĞI 26 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

SÖZLEŞMELİ ÇÖZÜMLEYİCİ ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2020-KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin, bu ilânın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" hakkındaki kararı esas alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir. (Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.)

Java programlama dili ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek, (Mezuniyet transkript belgesi de kabul edilecektir.)

En az 1 yıl Bilgi İşlem Merkezlerinde Programcı olarak çalışmış olmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Çözümleyici, Sistem Programcısı ve Programcı olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.)

SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI