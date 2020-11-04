Türkiye Adalet Bakanlığı 37 sözleşmeli bilişim personeli alıyor

Adalet Bakanlığı 37 sözleşmeli bilişim personeli alıyor

Türkiye

Adalet Bakanlığı 37 sözleşmeli bilişim personeli alıyor

Adalet Bakanlığı 37 sözleşmeli bilişim personeli alacağını açıkladı. İlana son başvuru tarihi ise 18 Kasım 2020 olarak açıldı.

04 Kasım 2020, Çarşamba 17:05 Son Güncelleme:
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Adalet Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayınlanan ilanında, "Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6’ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8’inci maddesi uyarınca sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 37 (otuz yedi) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır" denildi.

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