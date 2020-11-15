Adalet Bakanlığı 418 memur alacak
Adalet Bakanlığı, psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, istatistikçi, mimar, diyetisyen, şehir plancısı olmak üzere 418 memur alacağını duyurdu. İlan için son başvuru tarihi 25 Kasım 2020 olarak açıklandı.
15 Kasım 2020, Pazar 17:09 Son Güncelleme:
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Adalet Bakanlığı, merkez teşkilatında bulunan 12 istatistikçi, 3 mimar, 2 diyetisyen, 1 şehir plancısı kadroları ile taşra teşkilatında bulunan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine Ek-1 listede sayısı ve yeri belirtilen 144 psikolog, 100 pedagog ve 156 sosyal çalışmacı kadrolarına sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacağını açıkladı. Adaylar KPSS sınavına göre seçilerek sözlü sınava katılmaya hak kazanacak.
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