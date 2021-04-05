Türkiye Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 79 personel alacak

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 79 personel alacak

Türkiye

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 79 personel alacak

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu personel alımı yapacak. 79 personelin alınacağının açıklandığı ilanın detayları şöyle...

05 Nisan 2021, Pazartesi 17:28 Son Güncelleme:
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Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 79 personel alacak. Yapılan açıklamada "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere; Ek-1’de yeri, unvanı, niteliği ve özel şartları belirtilen 18 Diğer Teknik Hizmet Personeli(Kimyager), 24 Laborant, 30 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 3 Teknisyen ve 4 Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonu için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır" denildi.

Başvurular 12 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 10:00'da başlayıp, 22 Nisan 2021 Perşembe günü saat 17:00 itibarıyla sona erecek.

İlan detayları için tıklayın.


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