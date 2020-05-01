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Türkiye Adalet Bakanlığı duyurdu: Cezaevlerindeki tüm görüşler ertelendi

Adalet Bakanlığı duyurdu: Cezaevlerindeki tüm görüşler ertelendi

Türkiye

Adalet Bakanlığı duyurdu: Cezaevlerindeki tüm görüşler ertelendi

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre cezaevlerindeki tüm görüşler, cezaevleri arası nakiller, aile görüşme odalarının kullanımı 15 Mayıs'a kadar ertelendi.

01 Mayıs 2020, Cuma 11:32 Son Güncelleme:
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Adalet Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki avukat ziyareti dahil bütün görüşler, hükümlülerin dışarıyla temasının mümkün olduğu kurum dışı çalışma, lokanta, sosyal tesis, dış kantin gibi iş yurdu faaliyetleri, açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin özel izin hakları, birden fazla koğuşla birlikte yapılan faaliyetler, hastalık ve güvenlik durumları dışında bir ceza infaz kurumundan başka kuruma yapılan nakiller 15 Mayıs'a kadar ertelendi.

Ayrıca, ceza infaz kurumlarındaki ve çocuk eğitim evlerindeki aile görüşme odalarının kullanımının, ceza infaz kurumlarında anneleriyle birlikte kalan 0-6 yaş grubu çocukların kreşe ve ana okuluna gitmeleri ile çocukların dışarıdaki ebeveynleri ya da yakınlarına teslim edilmesi uygulamasının ertelenmesine ilişkin süreler de aynı tarihe kadar uzatıldı.

Tutuklu ve hükümlü yakınlarının ziyaretleri, zorunlu durumlarda başsavcılık kararıyla yapabilecek. Avukatlar zorunlu durumlarda maske ve eldiven tedbirleri alarak kapalı görüş yapabilecek.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, söz konusu tedbirleri ilk kez 13 Mart'ta katıldığı Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından kamuoyuna açıklamıştı. Bu önlemlerin süreleri 28 Mart'ta iki hafta süreyle uzatılmış, ardından bu tedbirlerin uygulanmasının 30 Nisana kadar uzatılmasına karar verilmişti.

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