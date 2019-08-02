Adalet Bakanlığı hakim ve savcı adaylığı mülakat sonuçları açıklandı!
ÖSYM tarafından yapılan İdari yargı hâkim adaylığı, adli yargı hâkim ve savcı adaylığı, avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adaylığına geçiş mülakat sonuçları açıklandı. İşte hakim ve savcı adaylığı mülakat sonucu sorgulama ekranı…
ÖSYM tarafından uygulanan Adalet Bakanlığı hakim ve savcı adaylığı sınavının mülakat sonuçları açıklandı. İşte Adalet Bakanlığı mülakat sonuçları…
Adalet Bakanlığı twitter adresinden hakim ve savcı adaylığı mülakat sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 29 Aralık 2018 tarihinde ÖSYM tarafından yapılan Hakim ve Savcı adaylığı sınavlarının mükalat sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
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