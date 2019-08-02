Adalet Bakanlığı hakim ve savcı adaylığı mülakat sonuçları açıklandı! ÖSYM tarafından yapılan İdari yargı hâkim adaylığı, adli yargı hâkim ve savcı adaylığı, avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adaylığına geçiş mülakat sonuçları açıklandı. İşte hakim ve savcı adaylığı mülakat sonucu sorgulama ekranı…