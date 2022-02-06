Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iş arayanlara personel alımı müjdesi verdi. Yapılan açıklamaya göre, Personel Genel Müdürlüğü’ne, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne, İcra İşleri Dairesi Başkanlığı’na ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na olmak üzere toplamda 12 bin 933 sözleşmeli personel alınacak. Müjdeli haberin ardından ise başvuru tarihleri ve şartları araştırılmaya başlandı…

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yapılan personel alımı duyurusu iş arayan vatandaşlar arasında büyük heyecana neden oldu. Ancak başvuru tarihleri ve başvuru şartlarına ilişkin bir bilgi henüz paylaşılmadı.

Bakan Bozdağ yaptığı yazılı açıklamada, "Adalet Bakanlığına 2022 yılında 12 bin 933 personel alımı yapılacaktır. Yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacaktır. Alım sürecini hızlandırmak için konuyu bizzat takip ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım." İfadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı personel alımına ilişkin detayların önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimizde bulabilirsiniz.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMININ DAĞILIMI

Personel Genel Müdürlüğü’ne 6 bin 683,

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne 5 bin 563,

İcra İşleri Dairesi Başkanlığı’na 500,

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na 187 personel alımı yapılacaktır.







