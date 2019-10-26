Adalet Bakanlığı personel alıyor. Başvurular nasıl yapılır?

Adalet Bakanlığının sözlü sınav sonucuna göre 10 sözleşmeli mütercim alınacak. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Adalet Bakanlığının merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere mütercim kadrosuna 4 İngilizce, 3 Fransızca ve 3 Almanca dilinde sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

Adayların yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren İngiliz, Amerikan, Fransız veya Alman dili eğitimi veren ilgili bölümlerinden veya eğitim fakültelerinin İngilizce, Fransızca veya Almanca bölümleri ile bunlara denkliği kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekiyor.

Başvurular 25 Ekim’de başlayacak ve 11 Kasım günü mesai saati bitiminde sona erecek.

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