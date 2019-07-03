Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Mütercim alıyor!

Adalet Bakanlığı’nın 10 sözleşmeli Mütercim alım ilanı yayınlandı. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilecek. İşte başvuru şartları…

Adalet Bakanlığı 7 adet İngilizce, 2 adet Fransızca ve 1 adet Arapça dilinde 10 sözleşmeli mütercim alıyor.

Başvuru yapacak adayların Mütercim-Tercümanlık veya Çeviribilim lisans programından mezun olmaları ve son beş yıl içerisinde ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavının (YDS) İngilizce, Arapça veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (A) düzeyinde puana veya son iki yıl içerisinde alınan dil yeterliliği bakımından ÖSYM tarafından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmaları gerekiyor.

Ayrıca adayların 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden ilan edilen pozisyonun 10 katı aday arasına girecek yeterlikte puana sahip olması gerekiyor.

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