Adalet Bakanı Abdulhamid Gül, CNN Türk’te katıldığı bir programda yakın zamanda adliye ve cezaevlerine 10 bin personel alınacağını açıkladı. İşe alım tarihinin henüz kesinleşmediğini kaydeden Gül, “Alımlar mübaşir ve zabıt katibi gibi unvanlarda olacak. 1.200 hakim ve savcı alımı için de 21-22 Kasım tarihlerinde sınav yapılacak” dedi. Gül, ayrıca 1.100 icra müdür yardımcısı için kasımın son haftasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sınav yapılacağını da dile getirdi.

Kalite artıyor

Abdülhamid Gül, eğitim ile ilgili bir soru üzerine hukuk fakültelerine sınavda ilk 125 bine giren öğrencilerin alındığını ve bunun ilk 100 bine indirilmesi için Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) başvurduklarını belirtti. Hukuk fakültelerinde nitelikli eğitimin verilmesi konusunda YÖK’ün de duyarlı olduğunu ve kalitenin artacağına inandığını belirten Gül, “Yargı reformunda hedef olarak mesleklere giriş için bir sınav getirdik. Üç yıl sonra yürürlüğe girecek. Dolayısıyla sadece hukuk fakültesinden mezun olmak yetmeyecek” dedi.







