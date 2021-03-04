Merkez teşkilatı ile Ankara, Rize ve Yozgat Personel Eğitim Merkezlerinde görevlendirilmek üzere ise 155 temizlik görevlisi alımı yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 1287 sürekli işçi alımı yapılacak.

Başvurular, 8 Mart'a kadar İŞKUR'un internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını bitirmemiş olanlar ile yayımlanan listeden sadece bir il için başvuru yapılabilecek.

Adayların, ilan tarihi itibarıyla başvuru yapılan ilde ikamet etmeleri gerekiyor.

İŞKUR tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 17 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek.