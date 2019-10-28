Adalet Bakanlığı'ndan terör elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in iadesi için yeni adım
Adalet Bakanlığı, terörist elebaşılarından "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin’in tutuklanma talebini içeren iade talepnamesi dosyasını Dışişleri Bakanlığına iletti
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü YPG/PKK elebaşılarından "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'e ilişkin çıkarılan kırmızı bültenin ardından, Şahin'in iadesine ilişkin girişimde bulunuldu.
İade talepnamesi hazırlandı
Adalet Bakanlığı'nca, terörist Şahin'in tutuklanması talebini içeren iade talepnamesi hazırlandı.
İade talepnamesi dosyası Dışişleri Bakanlığı'na iletildi.
AA