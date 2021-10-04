Adalet ile ilgili sözler söyleyen isimler arasında, Hz. Muhammed (SAV), Mustafa Kemal Atatürk, Aristoteles ve Beethoven olmak üzere pek çok ünlü kişi bulunmaktadır. Çünkü adalet, aile içinden tutun da bir devletin en üst tabakasına kadar toplumun her alanında olması gereken yegâne kavramlardan biridir. Biz de her mecrada paylaşabileceğiniz en güzel (Kısa, anlamlı ve resimli) adalet hakkında sözleri sizler için bir araya getirdik…

ADALET İLE İLGİLİ SÖZLER

Adalet güzeldir. Fakat devlet büyüklerinde olsa daha güzeldir. – Hadis-i Şerif

Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz. – M. Kemal Atatürk

Bir sırrı saklayarak adalete zarar vermektense, adalet uğruna zarar görmeyi tercih ederim. – Beethoven

Kanunlar örümcek ağları gibidir: zayıfları ağa yakalanır, güçlülerse ağı delip geçer. – Balzac

Suçu toplum hazırlar, suçlu işler. – Buckle

Adaletin olmadığı yerde ahlak da yoktur. – Montaigne

Suçlunun beraat ettiği yerde yargıç hüküm giyer. Anonim

Adaletin kuvvetli, kuvvetlilerin de adaletli olmaları gerekir. (Pascal)

Kılıç, zaferleri; zeka siyasi üstünlüğü; adalette ahlaki muzafferiyeti temsil eder. (Simeon Luce)

Adalet, merhametten ziyade her cemiyetin temelini teşkil eder.

Adaletin hakim olduğu yerde, silahın yeri yoktur.

Devletlerin sarsılmayan temelini adalet teşkil eder.

Adaleti, yüksek bir kanun olarak kabul etmekten vazgeçen millet, bu felaketini hiçbir başarı ile telafi edemez.

Mühendislik hesaplarına uyulmadan yapılan bir bina nasıl yıkılırsa, edebi bir kanun olan adaletten mahrum bulunan imparatorluklar da öylece çökerler. (Lacordaire)

Adalet insan topluluğunun kutsi bir bağıdır. (Guizot)

Ülkeler kılıçla alınır, ancak adaletle korunur. (Timurlenk)

Adalet kainatın ruhudur. (Ömer Hayyam)

Adalet, halkın gıdasıdır. İnsan ona daima muhtaçtır. (Chateaubriand)

Adaletsiz bir ülke mezbahadan başka bir şey değildir. (Georges Clemencau)

Adalet dünyadan kalkarsa, insan hayatına değer verecek bir şey kalmaz. (İ. Kant)

Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere er-geç varır. (Mirabeau)

Ahlaki nizam, adalet sayesinde kurulabilir ve hiçbir şey onsuz devam edemez. (Lacordaire)

Geç kalan adalet adaletsizliktir. (Walter Savage Landor)

Tatlılık ve uysallıkla birlikte bulunmayan adalet, haysiyetini kaybeder. Bu ise iyiliği fena bir şekilde yapmak demektir. (Fenelon)

Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir. (Eflatun)

Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan herşey onun çevresinde döner. (Confucius)

Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir. (Mahatma Gandhi)

Bir duruşmada tek tarafı dinleyerek verilen karar doğru olsa bile, hiçbir zaman adil olamaz. (Seneca)

Adalet haksız olana zulüm gibi gelir. Çünkü, her insan kendi gözünde suçsuzdur. (Daniel Defoe)

Kötülüğü adaletle, iyiliği de iyilikle karşıla. (Lao-Tse)

Çok kimse haksızlığa uğramaktan korktuğu için adalete inanır. (François V. La Rochefoucauld)

Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir. (Emile Zola)

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.

Hayatımın en mühim prensibi, kimseye hiçbir şekilde adaletsiz davranmamaktır. (Socrates)

Adalet nedir? Ağaçları sulamak... Zulüm nedir? Dikenlere su vermek... (Mevlana)

Adalet mülkün temelidir. (Hz. Ömer r.a.)

Birinin gerçek yüzünü görmek istiyorsan, Kendisine hiçbir iyiliği dokunmayan birisine nasıl davrandığına bak. (Paulo Coelho)

Kadı mürteşî olursa, tabiîdir ki adalet mezada çıkar. (Cenab Şahabettin)

Ülkeler kılıçla alınır, ancak adaletle korunur. (Timurlenk)

İnsanların çoğunda adalet sevgisi, adaletsiz korkusu yüzünden vardır. (La Rochefoucauld)

Adaletin küçüldüğü ülkelerde, büyük olan artık suçlulardır. (Fransız Özdeyişi)

Bir rejim; halkın adalete inanmaz bir noktaya gelince,o rejim mahkum olmuştur. (Montesquieu)

Bir toplumda suç varsa, orada adalet yoktur. (Eflatun)

Bütün dinler ve ahlaklar, adaletle birleşir. (Landor)

Bir memlekette adalet müessesesi sağlam kaldıkça, diğer herhangi bir müessesenin ciddi surette bozulmasına imkan kalmaz. (A.Rıza Türel)

Adalet, merhametten ziyade her cemiyetin temelini teşkil eder. (V.Cuosin)

Adaletin yasalarında bile mutlaka adaletsiz bir taraf vardır. (J.J.Rousseau)

Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. (S.Freud)

Harcı adalet olmayan bir cemiyetin binası çürüktür. Ufak bir sarsıntı ile yıkılır. (Suat Taşer)

Memleketin direği adalettir her zaman, adalette nasibin saadettir her zaman. (Nizami)

Adaletten kaçan doluya tutulur, peşinden yağmur gelir. (Miharmi Nerkov)

Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir. (Emile Zola)

Nerede güzel eserlerden oluşmuş uyum vardır, orada adalet ve erdem hüküm sürer. (Konfüçyus)

Adalet evrenin ruhudur. (Ömer Hayyam)

EN GÜZEL (KISA, ANLAMLI VE RESİMLİ) ADALET HAKKINDA SÖZLER

Bir gün adaletle muamelede bulun- mak, altmış yıllık ibadetten üstündür. (Hz. Muhammed s.a.v)

Nerede güzel eserlerden oluşmuş uyum vardır, orada adalet ve erdem hüküm sürer. (Hz. Ali)

Adaleti, aklın yardımı olmadan yerine getirmek imkansızdır. (Froude)

Kötülüğü adaletle, iyiliği de iyilikle karşıla. (Lao-Tse)

Adalet güzeldir. Fakat emir’lerde (devlet büyüklerinde) olursa daha güzeldir. (Hadis-i şerif meali)

Allah, adalet, ihsan ve yakınlara vermekle emreder; her türlü günahtan, kötü işlerden ve azgınlıktan meneder. (Nahl, 16/90)

Adalet mülkün temelidir. (Hz. Ömer)

Adil hükümdarın bir günü (bir gün adaletle hükmetmesi) bir adamın kendi kendine altmış sene (nafile) ibadet etmesinden daha hayırlıdır. (Hadis-i şerif meali)

Cennet’e ilk giren üç sınıf var. (Bunlardan biri de) adaletli hükümdardır. (Hadis-i şerif meali)

Kılıcın yapamadığını adalet yapar. (Kanuni Sultan Süleyman)

‎Doğru olan, haklı olandır. – Alexander Pope

İyi olmak kolaydır. Zor olan adil olmaktır. En mükemmel adalet ise, vicdandır.

Adalet topaldır, ağır yürür fakat gideceği yere er geç varır. – Mirabeau

Bir ülkede adaletin varlığı kişinin kendini özgürce ifade etmesinden anlaşılır. Bir ülkede adaletsizliğin varlığı ise kişilerin başına buyruk davranışından anlaşılır. İyi insanlar sorunları önlemek için çaba sarf ederler. -Konfüçyüs

Eğitimli insanlar öncelikle adalete değer verir. Eğitimli insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca asi olurlar. Küçük insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca haydut olurlar. -Konfüçyüs

Adalet, milletlerin ekmeğidir; milletler daima adalete acıkırlar. – Herakleitos

Eşitlik arayan mezara gitmeli. – Alman atasözü

Adaletin hedef ve gayesi eşitliği sağlamaktır. – İhering

İnsanlığın en güzel görevi adalet dağıtmasıdır. -Voltaire

Adaletsizliği, adaletle yıkmak gerekir. – Mahatma Gandhi

Haksızlığın karşısında susan dilsiz şeytandır. – Hz. Muhammed

Ne kadar yüksekte olursan ol, yasalar senden de yüksektir. – Thomas Fuller

Ne yaparsan yap adaletin terazisinden şaşma. Her zaman kazanan sen olursun.

Bana adaletli ol diyorlar. Nasıl olmamı bekliyorlar. Yıllarca sev peşinden koş o tek bir tebessüm etmesin. Adalet bunun neresinde.

Ben adaleti seviyorum. Çünkü zalime kılıç, mazluma kalkan oluyor.

Ben neredeyim deme, ne yaptım deme. Ben karşı tarafın hakkına hukukuna riayet ettim mi de.

Adalet mazlumu koruyamıyor ise o adalet değil işkencedir.

Adalet herkes için eşit olmalıdır. Hayat o zaman yaşamaya değer olacaktır.

Hazan mevsimi çöktü içime. Biraz daraldım. Ağlar gibiyim. Dünya neden böyle adaletsiz bilmiyorum.

Adaletin olmadığı bir dünya cehennemden farksızdır. Cennet istiyorsan adaletli ol.

Bir insanı sevmek istiyorsanız ona adaletle yaklaşın. Adaletli insan dünyada en çok sevilen insandır.

Kimseden intikam alma… Beddua etme… Kötü söz söyleme… Çünkü; oturduğun yerden ilahi adaleti izlemek müthiş bir şey…

Herkes adaletten eşit pay almaz ise kavga çıkar. Kavga kan dönüşür. Kardeş kardeşi öldürür.

Adalet herkese layık olduğu şeyi verdiren bir erdemdir. (Aristotales)

Bana ha etmediğim şeyleri yaşatan herkese, Allah hak ettiklerini yaşatsın.

İlahi adalette zaman aşımı yoktur. O bir gün mutlaka tecelli edecektir.

Kimse için kendini üzme ödün verme! Seni değersiz kılıyorsa güle güle de gitsin.

Adaletsizliğin en büyüğü, adil olmayıp adil gibi görünmektedir.

Adalet sözcüğü eşitlik anlamına gelmez. Adalet herkesin ihtiyacı olanı almasıdır. Eşitlik ise herkesin ayın şeyi almasıdır ve bu her zaman da adil değildir.

Ve bir gün herkes yaşayacak. Ya aldığı duaları ya aldığı ahları.

Bir devletin yıkılışından önce yasaları çoğalır. (Tacitus)

Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır. (Hz. Muhammed SAV)

Hukukun buyrukları şunlardır: Dürüst yaşamak, başkasına zarara uğratmamak, herkesin hakkını vermek (Ulpianus)

Suçluları yaratan yasalarımız, onları cezalandıran yasalarımızın yanında ne kadar çok. (Tucker)

Azınlık bazen yanılabilir, çoğunluk her zaman yanılır. (H.İbsen)

Mutlak hak mutlak haksızlıktır. (Çiçero)

Ceza kaldırılabilir; ama suç insanın içinde sonsuza kadar yaşar. – Ovidius

Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir. (Sokrates)

Adalet bir kutup yıldızı gibi yerinde durur. Geri kalan her şey onun etrafında döner. (Konfüçyüs)

Avukatlar terzi gibidir, kendilerini kesmezler, araya gireni keserler. – Anonim

Adaletin küçüldüğü ülkelerde, büyük olan artık suçlulardır. – Anonim

Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan milletler çökmek zorundadır. – Hadis-i Şerif

Haklarımız görevlerimizi yerine getirdikçe artar. – Anonim

Bir kişiye karşı yapılmış haksızlık, bütün insanlığa karşı yapılmış haksızlık demektir. – Emile Zola

Bir insan, hakları için değil çıkarları için daha büyük bir savaş verir. – Napoleon Bonaparte

İnsanlara karşı ne zorbalığa başvurun ne de ezilip büzülün. En etkili yol hem güçlü hem vicdanlı olmaktır. – Anonim

Suç, insana ömrünün ilk yıllarında öğretilirse, o insanın kişiliğine yerleşir kalır. – Anonim

Adaletin kuvvetli, kuvvetlinin de adil olması gerekir. Pascal

Haksızlığa sapıp bütün insanların seni izlemeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalmak daha iyidir. – Mahatma Gandhi