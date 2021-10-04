Adaletin terazisi

Yeni bir haftadan herkese merhaba,

Güneş ve Ay arasındaki yaklaşık 28 günde bir kendini tekrarlayan, doğa ve insan üzerinde etkili olan yeniay evresi başlangıç ve yenilenme enerjisi taşır. 13 derece Terazi burcunda gerçekleşen yeniayın başlatan, yenileyen, girişimciliği yansıtan, aktif ve dışa dönük enerjileri haftanın ortasından itibaren başlayarak etkili olacak. Yeniay Terazi burcunun aktif bir sürecini ifade ediyor. Bu burcun dışa dönük, sosyal ve eyleme odaklı yönünü gerek kişisel olarak psikolojimiz, ruh halimiz ve eğilimlerimiz gerek içinde bulunduğumuz olay ve durumlar üzerinde oldukça hissedeceğimiz bir süreç bizi bekliyor.

Terazi burcunun özelliklerini taşıyacak olan yeniay, ilişkilere dair uyum ve denge arayışının artışı, uzlaşmacı ve işbirlikçi tarzda kendini ifade etme arzusunun öne çıkışı, güçlü amaç ve güdüler ile hareket etme, ilişkilere, birlikteliklere ihtiyaç duyma, yeni başlangıçlar enerjisi taşıma, yeni kararlar verme gerekliliği hissetme türünde etkiler oluşturuyor. Yeni başlayacak her türlü karşılıklı bağ içeren ilişkiler açısından ya da var olan ilişkilerin yeni gelişmeler taşıması açısından da bu yeniay ve sonrasının oldukça aktif enerjiler taşıdığını söyleyebiliriz. Ay ve Güneş derecesi ile birleşmiş olan Mars ve yeniay derecesi ile 150 derecelik stres yüklü açı yapan Uranüs süreci daha aktif enerjilere dönüştürürken bir diğer yandan iddiacı bir yapıya da büründürüyor. Gerek özel ilişkilerde gerek sosyal ilişkilerde denge oluşturuyorum derken dengeyi bozmak, ilişkiyi sert ve sapa yollara sürüklemek bu yeniay enerjisinin zorlu taraflarını oluşturuyor. Kendini adaletin Terazi gibi görmek gerçeklerden uzaklaşmaya ya da yanlış yerde yanlış çıkışlar yapmaya sebep olabilecek türde enerjilere vurgu getiriyor ki bu yönden dikkatli olmakta fayda var.

Denge, adalet ve eşitlik kavramları içinde bulunduğumuz günler için bir nevi en fazla bizi harekete geçiren düşünceler ve kararlar halini alabilir. Güdüsel ve hızlı tepkiler veren bir şekilde hareket ederken karşımıza bizi yeni dönüşümlere iteleyen olay ve durumlar çıkabilecek. Yerleşik düzenlerimizi yerli yerinde tutmak için çaba sarf ederken bir diğer yandan duygusal ihtiyaçlarımızın açığa çıkardığı istekler arasında sıkışmışlık hissi ile hareket ediyoruz.

6 Ekim günü yeniayla birlikte içinde bulunduğumuz koşullar üzerinde değişimler gerçekleştirmek istediğimiz şeyleri güçlü bir şeklide ortaya koymak için kuvvetli istekler duymaya başladığımızı fark edebiliriz.

Acele karar vermemek, içinde bulunulan şartları ve özellikle duygularımızı doğru değerlendirebilmek belki de en fazla dikkate almamız gereken koşulları oluşturmakta. İçinde bulunduğumuz zamanın bu yönde getirileri olacağını bilmek zamanı yönetebilmenin en önemli fırsatını verirken hepimize ortak paydada buluşabilmenin mümkün olduğu bir süreç diliyorum.

Mutlu bir hafta dilerim

Sevgiyle