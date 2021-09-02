Magazin Adam ve Çocuk filminin konusu nedir? Adam ve Çocuk filmi nerde çekildi? İşte oyuncu kadrosu
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Adam ve Çocuk filminin konusu nedir? Adam ve Çocuk filmi nerde çekildi? İşte oyuncu kadrosu

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Adam ve Çocuk filminin konusu nedir? Adam ve Çocuk filmi nerde çekildi? İşte oyuncu kadrosu

Adam ve Çocuk filmi dramatik konusu ile izleyenleri derinden etkiliyor. Kemalettin Tuğcu’nun “Aynı” adlı eserinden uyarlanan Adam ve Çocuk filminin başrolünde yakışıklı oyuncu Sarp Levendoğlu ve çocuk oyuncu Kübra Süzgün yer alıyor.

02 Eylül 2021, Perşembe 16:59 Son Güncelleme:
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Adam ve Çocuk filmi, zorunlu bir şekilde bir arada kalmak zorunda olan bir adamın ve çocuğun hikayesini anlatıyor. Kötü bir şekilde başlayan yolculukta zaman geçtikçe duygular ve durumlarda değişiyor. Peki, Adam ve Çocuk filminin konusu nedir? Adam ve Çocuk filmi nerde çekildi? İşte oyuncu kadrosu…

ADAM VE ÇOCUK FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2016 yılında vizyona giren Adam ve Çocuk filmi, İstanbul'un Şile’de ilçesinde çekildi.

ADAM VE ÇOCUK FİLMİNİN KONUSU

Adam ve Çocuk filmi, adaletten kaçan bir suçlu ile rehin aldığı bir çocuk arasında geçen sıra dışı bir arkadaşlığın öyküsünü anlatıyor.

Kötü bir şekilde başlayan bir adam ve çocuğun arkadaşlığı zaman içinde beklenmedik bir yöne ilerliyor ve macera da kaçınılmaz oluyor.

ADAM VE ÇOCUK FİLMİNİN OYUNCULARI

Zeynep Özlem Havuzlu’nun senaristliğini yaptığı Adam ve Çocuk filminin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

  • Sarp Levendoğlu,
  • Kübra Süzgün,
  • Açelya Devrim Yılhan,
  • Esra Kızıldoğan,
  • Fatih Al,
  • Kaan Turgut,
  • Taies Farzan,
  • Uğur Karabulut,
  • Atilla Pakdemir.

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