Adam Wolfe adlı oyun Steam’de kısa süreliğine ücretsiz oldu
Indiegala, Steam‘de 31 TL’lik fiyat etiketine sahip Adam Wolfe adlı oyunu ücretsiz yaptı. Oyunu Steam üzerinden satın almak isterseniz birinci bölümü 11 TL; dört bölümünü de satın almak isterseniz eğer 31 TL ödemeniz gerekiyor.
25 Haziran 2020, Perşembe 15:13 Son Güncelleme:
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Son dönemde oyunculara sunduğu ücretsiz oyun kampanyaları ile adını daha sık duymaya başladığımız Indiegala, oyunseverlerin yüzünü güldürecek yeni bir kampanya daha başlattı Şirket, Steam üzerinden 31 TL karşılığında satılan Adam Wolfe adlı oyunu ücretsiz yaptı.
"Point & click" türünde olan bu oyunu tahmin edeceğiniz üzere farenizi kullanarak ilerliyorsunuz ve seçeneklere tıklayarak çeşitli kararlar alıyorsunuz.
Oyunda Adam Wolfe adlı bir dedektifi yöneterek, kahramanımızın kaybolan kız kardeşini bulmaya çalışacaksınız.
Oyunu oynayabilmek için iyi bir bilgisayara sahip olmanız gerekmiyor. 1 GB RAM, DirectX 9 destekleyen ekran kartı, minimum Windows XP ve 1.7 GB kullanılabilir alana sahip bir bilgisayarınız varsa bu oyunu rahatlıkla oynayabilirsiniz.