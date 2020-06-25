Adam Wolfe adlı oyun Steam’de kısa süreliğine ücretsiz oldu

Son dönemde oyunculara sunduğu ücretsiz oyun kampanyaları ile adını daha sık duymaya başladığımız Indiegala, oyunseverlerin yüzünü güldürecek yeni bir kampanya daha başlattı Şirket, Steam üzerinden 31 TL karşılığında satılan Adam Wolfe adlı oyunu ücretsiz yaptı.

"Point & click" türünde olan bu oyunu tahmin edeceğiniz üzere farenizi kullanarak ilerliyorsunuz ve seçeneklere tıklayarak çeşitli kararlar alıyorsunuz.

Oyunda Adam Wolfe adlı bir dedektifi yöneterek, kahramanımızın kaybolan kız kardeşini bulmaya çalışacaksınız.

Oyunu oynayabilmek için iyi bir bilgisayara sahip olmanız gerekmiyor. 1 GB RAM, DirectX 9 destekleyen ekran kartı, minimum Windows XP ve 1.7 GB kullanılabilir alana sahip bir bilgisayarınız varsa bu oyunu rahatlıkla oynayabilirsiniz.



