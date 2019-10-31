A’dan Z’ye emlak vergisi

MELTEM KARA SÖYLEYENOĞLU

Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren Emlak Vergisi’nin ilk taksitleri 1 Mart ile 31 Mayıs arasında ödenmişti. Şimdi ikinci taksit ödemelerine sıra geldi. 1 Kasım’dan 30 Kasım’a kadar bu ödemeler yapılacak. Emlak Vergisi, arazi, arsa ve binalar için ödeniyor. Gayrimenkulünü elden çıkarmayanlar ile geçen yıl gayrimenkul alanlar bu yıl vergi ödeyecek.

Nasıl hesaplanır?

4 yılda bir takdir komisyonlarınca emlak değerleri yeniden belirleniyor. Son olarak 2017’de tespit edilen değerler, 2021’e kadar geçerli. Ara yıllarda rakama yeniden değerleme oranı ekleniyor. Yeniden değerleme oranı bu yıl için yüzde 23.73 olarak tespit edildi. Buna göre; vergi miktarı, yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde 11.87 artırılarak bulunuyor.

Büyükşehirde binde 2

Örneğin komisyon evinizin rayiç değerini 100 bin lira olarak belirlediyse, ara yıllarda bu değere yeniden değerleme oranının yarısı ekleniyor. Ortaya çıkan rakamın üzerine, gayrimenkulun türüne göre belirlenen oranlar ekleniyor. Konutların vergi oranı büyükşehir sınırlarında binde 2, büyükşehir olmayan yerlerde ise binde 1 olarak hesaplanıyor.

Nereye ödeniyor?

Emlak Vergisi ödemesi, gayrimenkulun bağlı bulunduğu belediyeye direkt olarak yapılabilir. Ayrıca belediyelerin hesabının bulunduğu banka şubelerine de ödeme yapılabilir. Ödemeler kredi kartı veya nakit olarak yapılabiliyor. Emlak Vergisi, bir yılda mart ve kasım ayları olmak üzere iki taksitte ödeniyor. Başka taksit yapılmıyor.

Büyükşehirde yer alan konut için vergi örneği

Evin 2018’e ait Emlak Vergisi değeri: 140 bin lira.

2018 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı: (Yüzde 23.73/2)=Yüzde 11.87.

Meskenin 2019 yılı Emlak Vergisi değeri: 156 bin TL (küsurat siliniyor).

Bu değerin binde 2’si: 312 lira vergi ödenecek.

Gecikmeyin cezası var

Bir gayrimenkulu olan ve muafiyet şartlarını taşımayan herkes Emlak Vergisi ödemek zorunda. Emlak Vergisi’nin ilk ve ikinci taksidini mutlaka belirlenen süre içinde ödemek gerekiyor. Gecikme durumunda aylık yüzde 2 gecikme faizi uygulanıyor.