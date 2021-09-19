Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 12 doçent ve doktor öğretim üyesi alımı yapacak. ATÜ Rektörlüğü'nden "Üniversitemizin belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriterleri hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır." açıklaması yapıldı

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