Adana böreği tarifi: Adana böreği nasıl yapılır?

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Adana böreği tarifi

Adana böreği malzemeleri

- 15 adet hazır baklavalık yufka (Yuvarlak)

- 2 adet hazır su böreklik yufka (Yuvarlak)

- 200 gr tereyağ

- 1/2 (yarım) kg rendelenmiş kaşar peyniri

- 150 gr dil peyniri

- 150 gr kolot peyniri

Adana böreği yapılışı

Tere yağını eritiyoruz sıvı hale getiriyoruz, tepsinin altını yağlıyoruz. Baklavalık yufkadan bir adet yerleştiriyoruz. Üstüne tekrar tereyağ sürüyoruz çok sürmemeye özen gösterin. Bu şekilde bir baklavalık yufka bir tereyağ sürerek on kat üst üste koyuyoruz. Onuncu son katı koyduktan sonra kare şeklinde dilimliyoruz ve yağlıyoruz. Üstüne bir kat su böreklik yufkamızı kaynar suda haşlayarak su böreği yapar gibi hazırlıyoruz ve üzerine koyuyoruz. Ardından tüm peynirlerimizi eşit şekilde serpiyoruz. Tekrar bu kata da tereyağ serperek su böreklik yufkalardan aynı şekilde haşlayarak yerleştiriyoruz. Tekrar her katı yağlamak şartıyla beş kat daha baklavalık yufkalardan yerleştiriyoruz. Ocak üstünde çevire çevire dikkatlice künefe gibi altını ve üstünü pişiriyoruz. Sıcak servis edilir.

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