Siyaset Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar corona virüse yakalandı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar corona virüse yakalandı

Siyaset

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar corona virüse yakalandı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar corona virüse yakalandı.

06 Kasım 2020, Cuma 17:43 Son Güncelleme:
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Karaların corona virüs testinin pozitif çıktığını CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ayhan Barut, Başkan Zeydan Karalar'ın corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Barut, paylaşımında, "Başkanımızın corona virüs testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Sağlık durumu iyi olan başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşup aramıza dönmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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